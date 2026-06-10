В МИД назвали искусственной привязку маршрута Зеленского за границей к напряженности в отношениях с Польшей

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

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