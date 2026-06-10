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В МИД назвали искусственной привязку маршрута Зеленского за границей к напряженности в отношениях с Польшей

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил об отсутствии политической подоплеки в выборе аэропорта Кишинева вместо Жешува. Логистику определяет служба протокола.

В МИД назвали искусственной привязку маршрута Зеленского за границей к напряженности в отношениях с Польшей

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал предположения относительно связи между маршрутом зарубежных поездок президента Украины и обострением в польско-украинских отношениях. По его словам, логистика главы государства не имеет никакой политической подоплеки. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Во время общения со СМИ Георгия Тихого спросили о том, что Президент Украины, прибыв с визитом в Великобританию, воспользовался аэропортом Кишинева. Ранее для зарубежных визитов Владимир Зеленский использовал аэропорт польского Жешува. Такой вопрос прозвучал на фоне обострения напряженности в польско-украинских отношениях из-за присвоения одному из подразделений Сил специальных операций наименования "Героев УПА".

Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика Президента отдельно решается его службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики и особенно не привлекать к ним особое внимание по вопросам безопасности. Не стоит, если честно. Политическое измерение здесь отсутствует и не надо его искать здесь 

– сказал Тихий.

Ранее

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал изменение маршрута полета Президента Украины Владимира Зеленского, когда украинский Президент впервые за долгое время воспользовался молдавским аэропортом вместо польского хаба в Жешуве. Туск во время пресс-конференции заявил, что не будет указывать, откуда и как Зеленский должен летать, добавив, что аэропорт Жешува не был закрыт.

Алла Киосак

Политика
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Кишинёв
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Дональд Туск
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Украина
Польша