Польський суд дозволив видати Україні російського археолога Бутягіна - ЗМІ

Варшавський окружний суд у Польщі у середу постановив, що екстрадиція російського археолога Олександра Бутягіна до України є юридично допустимою, заявив адвокат росіянина Адам Доманський, пише УНН з посиланням на PAP.

Українські слідчі підозрюють археолога у частковому знищенні об'єкта культурної спадщини в Криму.

Адвокат захисту заявив, що аргументи захисту на цьому етапі не переконали суд.

"Ми подамо апеляцію на це рішення; чекаємо на письмове обґрунтування", – додав Доманський.

На початку грудня 2025 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі, діючи за дорученням окружної прокуратури у Варшаві у зв'язку із запитом української сторони про міжнародну правову допомогу, затримало громадянина росії Олександра Бутягіна. Українська прокуратура підозрює його у навмисному та незаконному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі у Криму. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів гривень. Його також звинувачують у проведенні розкопок без дозволу.

У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму