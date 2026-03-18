Польський суд дозволив видати Україні російського археолога Бутягіна - ЗМІ
Київ • УНН
Суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію росіянина за руйнування об'єкта в Криму. Його підозрюють у завданні збитків на суму понад 200 млн гривень.
Варшавський окружний суд у Польщі у середу постановив, що екстрадиція російського археолога Олександра Бутягіна до України є юридично допустимою, заявив адвокат росіянина Адам Доманський, пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
Українські слідчі підозрюють археолога у частковому знищенні об'єкта культурної спадщини в Криму.
Адвокат захисту заявив, що аргументи захисту на цьому етапі не переконали суд.
"Ми подамо апеляцію на це рішення; чекаємо на письмове обґрунтування", – додав Доманський.
Доповнення
На початку грудня 2025 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі, діючи за дорученням окружної прокуратури у Варшаві у зв'язку із запитом української сторони про міжнародну правову допомогу, затримало громадянина росії Олександра Бутягіна. Українська прокуратура підозрює його у навмисному та незаконному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі у Криму. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів гривень. Його також звинувачують у проведенні розкопок без дозволу.
