$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
86%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Крим
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon

Польський суд дозволив видати Україні російського археолога Бутягіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

Суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію росіянина за руйнування об'єкта в Криму. Його підозрюють у завданні збитків на суму понад 200 млн гривень.

Польський суд дозволив видати Україні російського археолога Бутягіна - ЗМІ
PAP/Rafał Guz

Варшавський окружний суд у Польщі у середу постановив, що екстрадиція російського археолога Олександра Бутягіна до України є юридично допустимою, заявив адвокат росіянина Адам Доманський, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Українські слідчі підозрюють археолога у частковому знищенні об'єкта культурної спадщини в Криму.

Адвокат захисту заявив, що аргументи захисту на цьому етапі не переконали суд.

"Ми подамо апеляцію на це рішення; чекаємо на письмове обґрунтування", – додав Доманський.

Доповнення

На початку грудня 2025 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі, діючи за дорученням окружної прокуратури у Варшаві у зв'язку із запитом української сторони про міжнародну правову допомогу, затримало громадянина росії Олександра Бутягіна. Українська прокуратура підозрює його у навмисному та незаконному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі у Криму. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів гривень. Його також звинувачують у проведенні розкопок без дозволу.

Юлія Шрамко

КриміналСвіт
Війна в Україні
Керч
Варшава
Крим
Україна
Польща