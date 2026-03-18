Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ

PAP/Rafał Guz

Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину юридически допустима, заявил адвокат россиянина Адам Доманский, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Украинские следователи подозревают археолога в частичном уничтожении объекта культурного наследия в Крыму.

Адвокат защиты заявил, что аргументы защиты на этом этапе не убедили суд.

"Мы подадим апелляцию на это решение; ждем письменного обоснования", – добавил Доманский.

Дополнение

В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.

