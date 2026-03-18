Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ
Киев • УНН
Суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию россиянина за разрушение объекта в Крыму. Его подозревают в нанесении ущерба на сумму более 200 млн гривен.
Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину юридически допустима, заявил адвокат россиянина Адам Доманский, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Украинские следователи подозревают археолога в частичном уничтожении объекта культурного наследия в Крыму.
Адвокат защиты заявил, что аргументы защиты на этом этапе не убедили суд.
"Мы подадим апелляцию на это решение; ждем письменного обоснования", – добавил Доманский.
Дополнение
В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.
