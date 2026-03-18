Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ

Эксклюзив
11:56 • 2806 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 8068 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
09:39 • 10711 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 14207 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
07:35 • 18613 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 26401 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 40067 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 38345 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 44276 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 38029 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Популярные новости
Золото держится около 5000 долларов – рынки ждут сигналов от ФРСPhoto18 марта, 03:13 • 7576 просмотра
Цены на нефть растут – гибель иранского чиновника Лариджани обостряет рынокPhoto18 марта, 04:00 • 10883 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 31163 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский18 марта, 06:46 • 14540 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto07:06 • 13921 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 4282 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 31308 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 48383 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 66904 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 62880 просмотра
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 22499 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 27689 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 32863 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 66904 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 37923 просмотра
Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию россиянина за разрушение объекта в Крыму. Его подозревают в нанесении ущерба на сумму более 200 млн гривен.

Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ
PAP/Rafał Guz

Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину юридически допустима, заявил адвокат россиянина Адам Доманский, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Украинские следователи подозревают археолога в частичном уничтожении объекта культурного наследия в Крыму.

Адвокат защиты заявил, что аргументы защиты на этом этапе не убедили суд.

"Мы подадим апелляцию на это решение; ждем письменного обоснования", – добавил Доманский.

Дополнение

В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.

В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму08.01.26, 18:27 • 4898 просмотров

Юлия Шрамко

