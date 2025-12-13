Правительство начинает выплаты за гибель или ранение журналистов: первую получит отец умершей в российском плену Виктории Рощиной

Кабинет министров начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей. Первая выплата осуществляется отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Вчера приняли решение, которое обеспечивает одноразовую помощь через Госкомтелерадио. Первую выплату мы осуществляем отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену", - сообщила Свириденко.

По ее словам, эта программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год.

Она отметила, что, к сожалению, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди них украинцы и иностранцы.

"Это все преступления, за которые Россия должна ответить", - подчеркнула Свириденко.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства от 2016 года "Об утверждении Порядка выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или ранения (контузии, травмы или увечья) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей", денежная помощь выплачивается в случае гибели (смерти) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей - в размере 100 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на время выплаты такой суммы, равными долями членам семьи погибшего, а в случае отсутствия членов семьи или их отказа от получения денежной помощи - его родителям и иждивенцам равными долями.

По состоянию на декабрь эта сумма составляет 302 тыс. 280 гривен.

В октябре состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам выплаты одноразовой денежной помощи, где было принято решение назначить Рощину Владимиру Михайловичу - отцу погибшей журналистки Рощиной Виктории одноразовую денежную помощь в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на время выплаты такой суммы.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Только в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее нахождение под арестом. В феврале 2025 года тело журналистки было передано Украине как "неопознанное тело мужского пола".