Эксклюзив
11:00 • 152 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 1392 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 3592 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 6084 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 3846 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 15628 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 30595 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 37217 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33124 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 37180 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Графики отключений электроэнергии
Правительство начинает выплаты за гибель или ранение журналистов: первую получит отец умершей в российском плену Виктории Рощиной

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Кабинет министров Украины начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Первую выплату получит отец журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год.

Правительство начинает выплаты за гибель или ранение журналистов: первую получит отец умершей в российском плену Виктории Рощиной

Кабинет министров начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей. Первая выплата осуществляется отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Вчера приняли решение, которое обеспечивает одноразовую помощь через Госкомтелерадио. Первую выплату мы осуществляем отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену", - сообщила Свириденко.

По ее словам, эта программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год.

Она отметила, что, к сожалению, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди них украинцы и иностранцы.

"Это все преступления, за которые Россия должна ответить", - подчеркнула Свириденко.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства от 2016 года "Об утверждении Порядка выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или ранения (контузии, травмы или увечья) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей", денежная помощь выплачивается в случае гибели (смерти) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей - в размере 100 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на время выплаты такой суммы, равными долями членам семьи погибшего, а в случае отсутствия членов семьи или их отказа от получения денежной помощи - его родителям и иждивенцам равными долями.

По состоянию на декабрь эта сумма составляет 302 тыс. 280 гривен.

В октябре состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам выплаты одноразовой денежной помощи, где было принято решение назначить Рощину Владимиру Михайловичу - отцу погибшей журналистки Рощиной Виктории одноразовую денежную помощь в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на время выплаты такой суммы.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Только в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее нахождение под арестом. В феврале 2025 года тело журналистки было передано Украине как "неопознанное тело мужского пола".

Павел Башинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина