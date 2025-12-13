$42.270.00
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
11:00 • 3652 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 7750 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 8578 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 10432 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 5472 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5844 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16503 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31593 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 38517 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Уряд розпочинає виплати за загибель чи поранення журналістів: першу отримає батько померлої в російському полоні Вікторії Рощиної

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Кабінет міністрів України розпочинає виплати у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов'язків. Першу виплату отримає батько журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік.

Уряд розпочинає виплати за загибель чи поранення журналістів: першу отримає батько померлої в російському полоні Вікторії Рощиної

Кабінет міністрів розпочинає виплати у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання ними професійних обов’язків. Перша виплата здійснюється батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків. Вчора ухвалили рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо. Першу виплату ми здійснюємо батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні", - повідомила Свириденко.

З її слів, ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік.

Вона зазначила, що, на жаль, від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.

"Це все злочини, за які росія має відповісти", - наголосила Свириденко.

Доповнення

Вдповідно до постанови уряду від 2016 року "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків", грошова допомога виплачується у разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків - у розмірі 100 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на час виплати такої суми, рівними частками членам сім’ї загиблого, а в разі відсутності членів сім’ї або їх відмови від отримання грошової допомоги - його батькам та утриманцям рівними частками.

Станом на грудень ця сума становить 302 тис. 280 гривень.

У жовтні відбулося засідання міжвідомчої комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги, де було ухвалено рішення призначити Рощину Володимиру Михайловичу - батьку загиблої журналістки Рощиної Вікторії одноразову грошову допомогу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на час виплати такої суми.

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. Лише у травні 2024 року росія офіційно підтвердила її перебування під арештом. У лютому 2025 року тіло журналістки було передано Україні як "невпізнане тіло чоловічої статі".

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна