росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

З початку повномасштабної агресії росії проти України зафіксовано 870 правопорушень проти журналістів та ЗМІ. У листопаді-грудні 2025 року задокументовано руйнування редакцій та судове переслідування українських журналістів, а також загибель двох медійників, які боронили Україну.