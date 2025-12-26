росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ
Київ • УНН
З початку повномасштабної агресії росії проти України зафіксовано 870 правопорушень проти журналістів та ЗМІ. У листопаді-грудні 2025 року задокументовано руйнування редакцій та судове переслідування українських журналістів, а також загибель двох медійників, які боронили Україну.
Від початку повномасштабної агресії росії проти України зафіксовано вже 870 правопорушень, спрямованих проти журналістів і засобів масової інформації. Про це інформує УНН з посиланням на дані моніторингу російських злочинів проти свободи слова, який веде Інститут масової інформації (ІМІ).
Деталі
Зокрема, у листопаді–грудні 2025 року Інститут масової інформації задокументував два такі злочини з боку російських військ - йдеться про руйнування редакцій та судове переслідування українських журналістів, яких утримує рф.
Крім того, за цей час стало відомо про загибель двох працівників медіа, які зі зброєю в руках боронили Україну від російського вторгнення:
- Костянтин Штифурак – військовий, режисер та журналіст. Долучився до лав ЗСУ влітку 2022 року і проходив військову службу як командир відділення БПЛА. Він служив у підрозділі "Пекельні шершні" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
- Василь Хомко – колишній режисер розважального шоу "Орел та решка". Загинув 2 жовтня 2025 року в бою, прикриваючи відхід групи. Пішов добровольцем на фронт у березні 2022 року. Перші два з полови роки він служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді роки, а потім майже рік — у Силах спеціальних операцій.
Отже, з початку повномасштабної війни рф проти України загинув 121 медійник, серед них 15 – під час виконання своїх професійних обов’язків.
Пошкоджені редакції медіа
- Приміщення філії “Суспільне Запоріжжя” зазнало пошкоджень унаслідок російського обстрілу міста вночі 26 листопада. Команда не постраждала – на момент обстрілу в приміщенні нікого не було. Пошкоджена частина стіни будівлі, вибиті вікна. Команда підраховує збитки внаслідок атаки.
Судові вироки українським медійникам
- Російський суд засудив до 14 років ув’язнення громадянського журналіста Вілена Темер’янова з окупованого Росією Криму. Затриманий у 2022 році вдома в Джанкойському районі Криму за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі.
Довідково
Інститут масової інформації (ІМІ) — медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. Відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіазасобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.
ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список прозорих і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів "Медіабаза" для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – "Репортери без кордонів", також організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2022 року Росія вбила 135 журналістів, які висвітлювали правду про війну. Він подякував медійній спільноті за їхню роботу, яка чинить тиск на Росію.
