Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 16396 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 17867 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 24174 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 38600 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24768 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19703 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19045 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20857 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44408 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

З початку повномасштабної агресії росії проти України зафіксовано 870 правопорушень проти журналістів та ЗМІ. У листопаді-грудні 2025 року задокументовано руйнування редакцій та судове переслідування українських журналістів, а також загибель двох медійників, які боронили Україну.

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Від початку повномасштабної агресії росії проти України зафіксовано вже 870 правопорушень, спрямованих проти журналістів і засобів масової інформації. Про це інформує УНН з посиланням на дані моніторингу російських злочинів проти свободи слова, який веде Інститут масової інформації (ІМІ).

Деталі

Зокрема, у листопаді–грудні 2025 року Інститут масової інформації задокументував два такі злочини з боку російських військ - йдеться про руйнування редакцій та судове переслідування українських журналістів, яких утримує рф.

Крім того, за цей час стало відомо про загибель двох працівників медіа, які зі зброєю в руках боронили Україну від російського вторгнення:

  • Костянтин Штифурак – військовий, режисер та журналіст. Долучився до лав ЗСУ влітку 2022 року і проходив військову службу як командир відділення БПЛА. Він служив у підрозділі "Пекельні шершні" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
    • Василь Хомко – колишній режисер розважального шоу "Орел та решка". Загинув 2 жовтня 2025 року в бою, прикриваючи відхід групи. Пішов добровольцем на фронт у березні 2022 року. Перші два з полови роки він служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді роки, а потім майже рік — у Силах спеціальних операцій.

      Отже, з початку повномасштабної війни рф проти України загинув 121 медійник, серед них 15 – під час виконання своїх професійних обов’язків.

      Пошкоджені редакції медіа

      • Приміщення філії “Суспільне Запоріжжя” зазнало пошкоджень унаслідок російського обстрілу міста вночі 26 листопада. Команда не постраждала – на момент обстрілу в приміщенні нікого не було. Пошкоджена частина стіни будівлі, вибиті вікна. Команда підраховує збитки внаслідок атаки.

        У Дніпрі внаслідок атаки рф пошкоджено будівлю редакції Суспільного та Українського радіо (відео)17.11.25, 23:59 • 4875 переглядiв

        Судові вироки українським медійникам

        • Російський суд засудив до 14 років ув’язнення громадянського журналіста Вілена Темер’янова з окупованого Росією Криму. Затриманий у 2022 році вдома в Джанкойському районі Криму за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі. 

          Зеленський: росія свідомо винищує журналістів, щоб заглушити правду про війну23.10.25, 14:28 • 3783 перегляди

          Довідково

          Інститут масової інформації (ІМІ) — медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. Відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіазасобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.

          ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список прозорих і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів "Медіабаза" для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – "Репортери без кордонів", також організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).  

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2022 року Росія вбила 135 журналістів, які висвітлювали правду про війну. Він подякував медійній спільноті за їхню роботу, яка чинить тиск на Росію.

          Уряд розпочинає виплати у разі загибелі чи поранення журналістів: першу отримає батько померлої в російському полоні Вікторії Рощиної13.12.25, 11:49 • 10634 перегляди

          Віта Зеленецька

