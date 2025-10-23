$41.760.01
Ексклюзив
14:19 • 4268 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16522 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 19630 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19368 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30586 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29140 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25787 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12370 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14826 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
З 2022 року росіяни вбили в Україні 135 журналістів - Зеленський

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2022 року Росія вбила 135 журналістів, які висвітлювали правду про війну. Він подякував медійній спільноті за їхню роботу, яка чинить тиск на Росію.

З 2022 року росіяни вбили в Україні 135 журналістів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 135 журналістів. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу у Брюселі, повідомляє УНН.

Загалом з 2022 року росія вбила 135 представників медіа тільки за те, що вони висвітлювали правду про цю війну. Про злочини, про російську агресію

- зазначив Зеленський.

Президент України також подякував представникам медіа за їх роботу, підкресливши, що це також є тиск на росію.

Хочу подякувати всій медійній спільноті за вашу роботу, за вашу підтримку України. Правда – це те, що має тиск. Те, що зміцнює тиск на росію

- підсумував президент.

Доповнення

На Донеччині загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що українські журналісти загинули в Краматорську, внаслідок удару БпЛА російських загарбників.

У травні 2025 року на війні з російськими загарбниками загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

У березні, в бою проти окупантів на сході України загинув випусковий редактор сайту TSN Дмитро Бєндіков, який служив у Третій штурмовій бригаді. Також, під час виконання бойового завдання, 16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич - відеограф Суспільне Дніпро.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Брюссель
Володимир Зеленський
Україна
Краматорськ