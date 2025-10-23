З 2022 року росіяни вбили в Україні 135 журналістів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2022 року Росія вбила 135 журналістів, які висвітлювали правду про війну. Він подякував медійній спільноті за їхню роботу, яка чинить тиск на Росію.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 135 журналістів. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу у Брюселі, повідомляє УНН.
Загалом з 2022 року росія вбила 135 представників медіа тільки за те, що вони висвітлювали правду про цю війну. Про злочини, про російську агресію
Президент України також подякував представникам медіа за їх роботу, підкресливши, що це також є тиск на росію.
Хочу подякувати всій медійній спільноті за вашу роботу, за вашу підтримку України. Правда – це те, що має тиск. Те, що зміцнює тиск на росію
Доповнення
На Донеччині загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що українські журналісти загинули в Краматорську, внаслідок удару БпЛА російських загарбників.
У травні 2025 року на війні з російськими загарбниками загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.
У березні, в бою проти окупантів на сході України загинув випусковий редактор сайту TSN Дмитро Бєндіков, який служив у Третій штурмовій бригаді. Також, під час виконання бойового завдання, 16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич - відеограф Суспільне Дніпро.