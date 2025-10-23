$41.760.01
С 2022 года россияне убили в Украине 135 журналистов - Зеленский

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Россия убила 135 журналистов, освещавших правду о войне. Он поблагодарил медийное сообщество за их работу, которая оказывает давление на Россию.

С 2022 года россияне убили в Украине 135 журналистов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабного вторжения россияне убили 135 журналистов. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга в Брюсселе, сообщает УНН.

Всего с 2022 года россия убила 135 представителей медиа только за то, что они освещали правду об этой войне. О преступлениях, о российской агрессии

- отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил представителей медиа за их работу, подчеркнув, что это также является давлением на россию.

Хочу поблагодарить все медийное сообщество за вашу работу, за вашу поддержку Украины. Правда – это то, что оказывает давление. То, что усиливает давление на россию

- подытожил президент.

Дополнение

В Донецкой области погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что украинские журналисты погибли в Краматорске в результате удара БПЛА российских захватчиков.

В мае 2025 года на войне с российскими захватчиками погиб известный украинский ведущий и шоумен Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

В марте, в бою против оккупантов на востоке Украины погиб выпускающий редактор сайта TSN Дмитрий Бендиков, служивший в Третьей штурмовой бригаде. Также, во время выполнения боевого задания, 16 марта в Донецкой области погиб Кирилл Поликевич - видеограф Суспільне Дніпро.

