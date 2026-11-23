Украинский аграрный сектор оказался под угрозой роста числа банкротств из-за усиления российских атак в Черном море, сокращения доступа к финансированию и накопления непроданного зерна. Первые случаи банкротства могут произойти уже весной. Об этом заявил генеральный директор одного из крупнейших украинских зернотрейдеров Nibulon Андрей Вадатурский в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, фермеры исчерпывают финансовые резервы, которые помогали им работать во время полномасштабной войны. В то же время накопление непроданного зерна снижает внутренние цены, а банки становятся менее склонными кредитовать аграрный сектор.

Я ожидаю, что отдельные случаи банкротства будут уже весной. Денег поступает всё меньше. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон - сказал Вадатурский.

Ситуацию осложняют российские удары по зерновой инфраструктуре и перерабатывающим предприятиям. По данным Национального банка Украины, экспорт украинской аграрной продукции с начала текущего сезона сократился на треть. Потеря доходов во второй половине года может обойтись аграрному сектору примерно в $4,6 млрд.

Кроме того, фермеры сталкиваются с ростом затрат на топливо и удобрения, падением внутренних цен и сокращением финансирования. Это может негативно сказаться на инвестициях в следующую посевную кампанию и будущих урожаях.

Компания Nibulon, основанная в 1991 году и расположенная в Николаеве, входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в Украине. До полномасштабного вторжения ее ежемесячный экспорт достигал 350 тысяч тонн, однако из-за логистических проблем сейчас составляет от 150 тысяч до 200 тысяч тонн.

По словам Вадатурского, по состоянию на 31 декабря прошлого года убытки компании составляли около $573 млн. В то же время в маркетинговом году 2025–2026 Nibulon получила $18 млн EBITDA.

Дополнительные трудности создает блокирование порта Николаева, продолжающееся с первых дней полномасштабного вторжения, а также оккупация Кинбурнской косы. Кроме того, из-за статуса Николаева как зоны военного риска компании сложно страховать активы и привлекать банковское финансирование.

Вадатурский подчеркнул, что после четырех лет войны аграрный бизнес истощен, а нынешняя ситуация является нестабильной.

Я верю, что если мы сможем спасти компанию, то сможем спасти Украину - заявил он.

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