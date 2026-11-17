По состоянию на 17 ноября аграрии собрали 50,1 миллиона тонн зерна. Всего обработано 82,4% засеянных зерновыми площадей. Об этом сообщает Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

Валовой сбор масличных культур — сои, подсолнечника и рапса — составляет 18,1 млн тонн.

Также аграрии завершили сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Пшеницы намолотили 26 259,7 тыс. тонн на площади 5 120,5 тыс. га, ячменя — 6 599,2 тыс. тонн на площади 1 483,1 тыс. га, гороха — 834,1 тыс. тонн на площади 302,2 тыс. га, озимого и ярового рапса — 3 905,3 тыс. тонн на площади 1 328,9 тыс. га.

В настоящее время еще продолжается сбор поздних сельскохозяйственных культур, а именно кукурузы, гречихи, проса, подсолнечника и сои.

Также аграрии собрали 7 457,1 тыс. тонн сахарной свеклы.

Украина предупреждает о возможной потере до 25 млн тонн зерна для экспорта в следующем году