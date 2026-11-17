Станом на 17 листопада аграрії зібрали 50,1 мільйона тонн зерна. Загалом обробили 82,4% засіяних зерновими площ. Про це повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.

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Валовий збір олійних культур – сої, соняшнику та ріпаку – становить 18,1 млн тонн.

Також аграрії завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Пшениці намолотили 26 259,7 тис. тонн на площі 5 120,5 тис. га, ячменю – 6 599,2 тис. тонн на площі 1 483,1 тис. га за, гороху – 834,1 тис. тонн на площі 302,2 тис. га, озимого та ярого ріпаку – 3 905,3 тис. тонн на площі 1 328,9 тис. га.

Наразі ще триває збирання пізніх сільськогосподарських культур, а саме кукурудзи, гречки, проса, соняшнику та сої.

Також аграрії зібрали 7 457,1 тис. тонн цукрових буряків.

Україна попереджає про можливу втрату до 25 млн тонн зерна для експорту наступного року