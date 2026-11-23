Олимпийская чемпионка по фехтованию, уроженка Николаева Ольга Харлан призвала первую леди США Меланию Трамп поспособствовать освобождению гражданских жителей временно оккупированной Кинбурнской косы и других захваченных Россией территорий Украины. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Я обращаюсь к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с призывом помочь освободить гражданских людей с оккупированной Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины

По словам спортсменки, из-за действий России на этих территориях сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности.

Харлан также призвала распространять информацию о положении гражданских, которые остаются на оккупированной Кинбурнской косе.

Я прошу каждого: распространяйте эту информацию как можно шире! Пусть весь мир узнает о гуманитарной катастрофе на Кинбурнской косе и судьбе людей, которые там остаются