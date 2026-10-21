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Син Трампа виступив проти війни США з Іраном і особисто висловив незгоду батькові – The Atlantic

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

Дональд Трамп-молодший приватно повідомив батькові про незгоду з операцією в Ірані. Публічно критикувати президента він не став.

Син Трампа виступив проти війни США з Іраном і особисто висловив незгоду батькові – The Atlantic

Дональд Трамп-молодший виступав проти військової операції США в Ірані та приватно повідомляв про свою незгоду батькові, президенту Дональду Трампу. Водночас публічно критикувати рішення американського лідера він не наважився. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела, які обговорювали з ним конфлікт, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, Трамп-молодший від самого початку не підтримував військову операцію проти Ірану. Свою позицію він особисто доніс до президента США.

Син американського лідера давно скептично ставиться до втручання Вашингтона в закордонні конфлікти. Він вважає, що такі дії суперечать принципу "Америка понад усе", який став одним із ключових гасел політичного руху його батька.

Трамп-молодший не готовий відкрито виступити проти батька

Попри незгоду з військовою операцією, Дональд Трамп-молодший утримався від публічної критики президента. Людина з його оточення зазначила, що він навряд чи відкрито виступить проти батька з цього питання.

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Представник Трампа-молодшого відмовився коментувати інформацію журналістів. Білий дім також не відповів на запитання щодо позиції президентського сина.

Водночас війна з Іраном загострила суперечності всередині руху MAGA. Його прихильники розділилися між противниками американського втручання в іноземні конфлікти та тими, хто підтримує активніше застосування військової сили.

Таким чином, розбіжності щодо війни з Іраном торкнулися не лише політичного оточення президента США, а й його родини, хоча Трамп-молодший поки воліє висловлювати свою позицію приватно.

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Степан Гафтко

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