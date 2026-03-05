"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"

Україна готова ділитися досвідом протидії іранським "шахедам" з країнами Близького Сходу, якщо їхні представники приїдуть, ми дамо експертизу, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо. Тим більше що є запит від європейців і від Сполучених Штатів Америки. До нас є запити, що треба з партнерами з Близького Сходу поділитися досвідом - сказав Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Що стосується зброї, зі слів Президента, "ми самі знаходимось у війні".

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT

"І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для "петріотів", але ракетами для "петріотів" сотні або тисячі "шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", - наголосив Зеленський.

Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України