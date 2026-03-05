"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"

$43.720.26
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 23757 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 54145 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 62418 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 68145 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 39737 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37362 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60397 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82580 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70020 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 62431 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 68156 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 51220 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 21642 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 37888 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 41980 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 49086 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 52828 перегляди
"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Україна готова ділитися досвідом протидії іранським "шахедам" з країнами Близького Сходу. Зеленський наголосив на можливості обміну технологіями та зброєю з партнерами.

"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"

Україна готова ділитися досвідом протидії іранським "шахедам" з країнами Близького Сходу, якщо їхні представники приїдуть, ми дамо експертизу, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо. Тим більше що є запит від європейців і від Сполучених Штатів Америки. До нас є запити, що треба з партнерами з Близького Сходу поділитися досвідом

- сказав Зеленський в інтервʼю Rai Italia, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський04.03.26, 20:08 • 6552 перегляди

Що стосується зброї, зі слів Президента, "ми самі знаходимось у війні".

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT05.03.26, 09:25 • 2882 перегляди

"І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для "петріотів", але ракетами для "петріотів" сотні або тисячі "шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", - наголосив Зеленський.

Зеленський розкрив занепокоєння через вплив тривалої війни на Близькому Сході на поставки ППО для України05.03.26, 10:24 • 2784 перегляди

Юлія Шрамко

