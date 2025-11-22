Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД
Киев • УНН
Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в базе МВД как лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования.
В базе Министерства внутренних дел на странице розыскных учетов МВД появились бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, пишет УНН.
Они фигурируют в деле "Мидас".
Детали
Их профили отображаются в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Датой исчезновения для Миндича указано 20.11.2025, Цукермана - 20.11.2025.
Дополнение
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.
Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.
Ряду фигурантов сообщили о подозрении.
Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана.