У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча"
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань проводить внутрішню перевірку через оприлюднені НАБУ плівки, щоб з'ясувати можливі порушення серед співробітників. Слідчі перевірятимуть інформацію про можливе отримання неправомірної вигоди та тиск на посадовців.
Державне бюро розслідувань проводить внутрішню перевірку через оприлюднені плівки НАБУ, щоб з’ясувати можливі порушення серед співробітників. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері телемарафону, передає журналіст УНН.
Деталі
За її словами, внутрішня перевірка у ДБР має на меті максимально прозоро і об’єктивно встановити всі обставини.
ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно, внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів
За її словами, слідчі перевірятимуть інформацію про можливе отримання неправомірної вигоди, перевищення влади або службових повноважень, а також можливий тиск на посадовців і проведення обшуків на замовлення "фігурантів".
Щоб перевірити всі ці факти, потрібно провести величезну роботу. Тобто позиція ДБР у цьому випадку залишається незмінною – жодних поблажок, чи внутрішнього такого імунітету не існує. І якщо буде підтверджено порушення закону, то рішення будуть максимально жорсткими. Звичайно, це буде донесено до суспільства
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас".
Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі".