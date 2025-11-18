$42.070.02
У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча"

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Державне бюро розслідувань проводить внутрішню перевірку через оприлюднені НАБУ плівки, щоб з'ясувати можливі порушення серед співробітників. Слідчі перевірятимуть інформацію про можливе отримання неправомірної вигоди та тиск на посадовців.

У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча"

Державне бюро розслідувань проводить внутрішню перевірку через оприлюднені плівки НАБУ, щоб з’ясувати можливі порушення серед співробітників. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері телемарафону, передає журналіст УНН.

Деталі

За її словами, внутрішня перевірка у ДБР має на меті максимально прозоро і об’єктивно встановити всі обставини.

ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно, внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів 

– сказала Сапьян.

За її словами, слідчі перевірятимуть інформацію про можливе отримання неправомірної вигоди, перевищення влади або службових повноважень, а також можливий тиск на посадовців і проведення обшуків на замовлення "фігурантів".

Щоб перевірити всі ці факти, потрібно провести величезну роботу. Тобто позиція ДБР у цьому випадку залишається незмінною – жодних поблажок, чи внутрішнього такого імунітету не існує. І якщо буде підтверджено порушення закону, то рішення будуть максимально жорсткими. Звичайно, це буде донесено до суспільства 

- додала Сапьян.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

ВАКС обрав запобіжний захід для співробітниці бек-офісу Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 млн гривень. Це пов'язано зі справою про корупцію в енергетиці, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", відомою як операція "Мідас". 

Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у масштабній схемі з розкрадання коштів в "Енергоатомі". 

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Енергоатом
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України