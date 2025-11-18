В ГБР началась внутренняя проверка из-за "пленок Миндича"
Государственное бюро расследований проводит внутреннюю проверку из-за обнародованных НАБУ пленок, чтобы выяснить возможные нарушения среди сотрудников. Следователи будут проверять информацию о возможном получении неправомерной выгоды и давлении на должностных лиц.
Государственное бюро расследований проводит внутреннюю проверку из-за обнародованных пленок НАБУ, чтобы выяснить возможные нарушения среди сотрудников. Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает журналист УНН.
По ее словам, внутренняя проверка в ГБР имеет целью максимально прозрачно и объективно установить все обстоятельства.
ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно, внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу отметить, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений
По ее словам, следователи будут проверять информацию о возможном получении неправомерной выгоды, превышении власти или служебных полномочий, а также возможном давлении на должностных лиц и проведении обысков по заказу "фигурантов".
Чтобы проверить все эти факты, нужно провести огромную работу. То есть позиция ГБР в этом случае остается неизменной – никаких поблажек или внутреннего такого иммунитета не существует. И если будет подтверждено нарушение закона, то решения будут максимально жесткими. Конечно, это будет донесено до общества
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.
ВАКС избрал меру пресечения для сотрудницы бэк-офиса Леси Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 25 млн гривен. Это связано с делом о коррупции в энергетике, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", известной как операция "Мидас".
Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения частной предпринимательнице Людмиле Зориной, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в "Энергоатоме".