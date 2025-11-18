В ГБР началась внутренняя проверка из-за "пленок Миндича"

Государственное бюро расследований проводит внутреннюю проверку из-за обнародованных пленок НАБУ, чтобы выяснить возможные нарушения среди сотрудников. Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает журналист УНН.

По ее словам, внутренняя проверка в ГБР имеет целью максимально прозрачно и объективно установить все обстоятельства.

ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно, внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу отметить, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений

По ее словам, следователи будут проверять информацию о возможном получении неправомерной выгоды, превышении власти или служебных полномочий, а также возможном давлении на должностных лиц и проведении обысков по заказу "фигурантов".

Чтобы проверить все эти факты, нужно провести огромную работу. То есть позиция ГБР в этом случае остается неизменной – никаких поблажек или внутреннего такого иммунитета не существует. И если будет подтверждено нарушение закона, то решения будут максимально жесткими. Конечно, это будет донесено до общества