Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" планується сьогодні ввечері

Зустріч Президента України Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу" планується сьогодні, 20 листопада, ввечері. Про це журналістам повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

"Планується на вечір", - повідомив Литвин.

Доповнення

Президент Зеленський після закордонного турне анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями та законодавцями цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціатива створення коаліції та уряду національної стійкості є позицією окремих депутатів, а не всієї фракції "Слуга народу". Він також наголосив на підтримці боротьби з корупцією та звільненні скомпрометованих членів уряду.