Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня вечером

13:38 • 13692 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 22427 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 16610 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 32851 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 33208 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
08:56 • 49035 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:21 • 28403 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
20 ноября, 07:57 • 25618 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
20 ноября, 07:11 • 43615 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
20 ноября, 06:00 • 37984 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Популярные новости
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны20 ноября, 08:01
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения20 ноября, 08:12
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго08:40
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph08:42
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ11:00
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации13:38
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия

Эксклюзив

13:09
Эксклюзив
13:09 • 22347 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах12:24
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот12:24
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне

Эксклюзив

08:56
Эксклюзив
08:56 • 48994 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16
Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня вечером

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером проведет встречу с фракцией "Слуга народа". Ранее он анонсировал заседание Ставки и разговоры с чиновниками на этой неделе, а также подготовку "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня вечером

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня, 20 ноября, вечером. Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.

Подробности

"Планируется на вечер", - сообщил Литвин.

Дополнение

Президент Зеленский после заграничного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Давид Арахамия
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Владимир Зеленский