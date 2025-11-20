Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня вечером

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня, 20 ноября, вечером. Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.

Подробности

"Планируется на вечер", - сообщил Литвин.

Дополнение

Президент Зеленский после заграничного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.