Не є позицією фракції: Арахамія відреагував на заяву про створення коаліції та уряду національної стійкості

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на заяву про створення коаліції та уряду національної стійкості і наголосив - це позиція не фракції, а окремих депутатів, передає УНН.

Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила - наголосив Арахамія.

Додамо

Він зазначив, що Рада сьогодні звільнила скомпрометованих членів уряду, а також фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи парламенту і ухвалення рішень.

Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів, чи посад - резюмував Арахамія.

Раніше

Народний депутат від "Слуги народу", член відповідної депутатської фракції Микита Потураєв повідомив, що представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості".

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

На тлі розслідування корупції в енергетиці з посад звільнили міністра юстиції, Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго, та міністра енергетики Світлану Гринчук.

Також Президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями, керівництвом ВР і депутатами фракції "Слуга народу" цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".