16:13 • 2424 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 5414 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 16029 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 14610 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 12662 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14049 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 15517 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 21335 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 18405 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05 • 16479 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Не является позицией фракции: Арахамия отреагировал на заявление о создании коалиции и правительства национальной устойчивости

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.

Не является позицией фракции: Арахамия отреагировал на заявление о создании коалиции и правительства национальной устойчивости

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявление о создании коалиции и правительства национальной устойчивости и подчеркнул - это позиция не фракции, а отдельных депутатов, передает УНН.

Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила 

- подчеркнул Арахамия.

Добавим

Он отметил, что Рада сегодня уволила скомпрометированных членов правительства, а также фракциям и группам за то, что нашли взаимопонимание в вопросе разблокирования работы парламента и принятия решений.

Мы поддерживаем эффективные действия НАБУ, САП, всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией. В этом наша позиция неизменна – виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей - резюмировал Арахамия.

Ранее

Народный депутат от "Слуги народа", член соответствующей депутатской фракции Никита Потураев сообщил, что представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении11.11.25, 14:14 • 3126 просмотров

На фоне расследования коррупции в энергетике с должностей уволили министра юстиции, Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, и министра энергетики Светлану Гринчук.

Также Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками, руководством ВР и депутатами фракции "Слуга народа" на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Антонина Туманова

