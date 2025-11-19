Не является позицией фракции: Арахамия отреагировал на заявление о создании коалиции и правительства национальной устойчивости

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявление о создании коалиции и правительства национальной устойчивости и подчеркнул - это позиция не фракции, а отдельных депутатов, передает УНН.

Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила - подчеркнул Арахамия.

Добавим

Он отметил, что Рада сегодня уволила скомпрометированных членов правительства, а также фракциям и группам за то, что нашли взаимопонимание в вопросе разблокирования работы парламента и принятия решений.

Мы поддерживаем эффективные действия НАБУ, САП, всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией. В этом наша позиция неизменна – виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей - резюмировал Арахамия.

Ранее

Народный депутат от "Слуги народа", член соответствующей депутатской фракции Никита Потураев сообщил, что представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении

На фоне расследования коррупции в энергетике с должностей уволили министра юстиции, Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, и министра энергетики Светлану Гринчук.

Также Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками, руководством ВР и депутатами фракции "Слуга народа" на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".