Ситуація навколо "Нафтогазу": в НАБУ спростували заяву компанії про відсутність обшуків у директора з безпеки "Нафтогазу"
НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу", заперечуючи інформацію компанії про їх відсутність. Слідчі дії не стосуються діяльності "Нафтогазу", подробиці розслідування не розголошуються.
Національне антикорупційне бюро України прокоментувало ситуацію, що склалась навколо обшуків у директора з безпеки компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
Деталі
Раніше УНН з посиланням на "Нафтогаз" повідомляв, що жодних обшуків в офісах "Нафтогазу" не проводиться, а "поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності".
Водночас у НАБУ заявили, що обшуки були, але вони не стосуються діяльності "Нафтогазу". При цьому в Національному антикорупційному бюро відмовились надавати інші деталі розслідування - там пояснюють це необхідністю збереження таємниці досудового розслідування.
У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України". Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства
Контекст
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада.
Скандальному експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку повідомили про підозру29.08.25, 11:39 • 2755 переглядiв