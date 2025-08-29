Скандальному експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку повідомили про підозру
Київ • УНН
Колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру. Його дії призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн через оренду недобудованої будівлі.
Експосадовця НАК "Нафтогаз Україна" підозрюють у зловживанні владою. Його дії, за даними правоохоронців, призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про ексдиректора з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" Віталія Щербенка.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" у зловживанні владою або службовим ставищем (ч. 2 ст. 364 КК України)
За матеріалами слідства, посадовець, всупереч інтересам служби, умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для НАК "Нафтогаз України" до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт.
"Внаслідок його протиправних дій працівники підприємства три місяці не мали змоги повноцінно нею користуватись, а державній компанії завдано збитків на суму понад 26 млн грн, які були перераховані за орендну плату", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У 2022 році ЗМІ повідомляли, що "Нафтогаз" звільнив директора з енергоефективності та управлінням майном Віталія Щербенка.
Тоді перший заступник голови комітету Ради з енергетики ВР Олексій Кучеренко у Facebook повідомляв про деталі скандалу з орендою тоді ще головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком офісу для НАК "Нафтогаз" у компанії ТОВ "Нерухомість столиці" бізнесмена Андрія Адамовського за 500 млн грн. Він заявляв, що Адамовський дуже відомий в Україні колекціонер витворів мистецтва.
Суд продовжив обов'язки ексголові "Нафтогазу" Коболєву у справі про премію23.04.25, 14:25 • 5734 перегляди
19 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн гривень.
У вересні минулого року ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн гривень до 107,12 млн гривень.