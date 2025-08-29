Скандальному експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку повідомили про підозру

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
06:38 • 13210 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 15133 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 21921 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 46523 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 56602 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 129706 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68645 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77828 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113079 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 126770 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
32%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 19234 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 17134 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 17828 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 15166 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 10355 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 21941 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 46542 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 67625 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 129715 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 205715 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 132369 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 162456 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 164438 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 154051 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 184497 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill

Скандальному експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру. Його дії призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн через оренду недобудованої будівлі.

Скандальному експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку повідомили про підозру

Експосадовця НАК "Нафтогаз Україна" підозрюють у зловживанні владою. Його дії, за даними правоохоронців, призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про ексдиректора з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" Віталія Щербенка.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" у зловживанні владою або службовим ставищем (ч. 2 ст. 364 КК України)

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За матеріалами слідства, посадовець, всупереч інтересам служби, умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для НАК "Нафтогаз України" до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт.

"Внаслідок його протиправних дій працівники підприємства три місяці не мали змоги повноцінно нею користуватись, а державній компанії завдано збитків на суму понад 26 млн грн, які були перераховані за орендну плату", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У 2022 році ЗМІ повідомляли, що "Нафтогаз" звільнив директора з енергоефективності та управлінням майном Віталія Щербенка.

Тоді перший заступник голови комітету Ради з енергетики ВР Олексій Кучеренко у Facebook повідомляв про деталі скандалу з орендою тоді ще головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком офісу для НАК "Нафтогаз" у компанії ТОВ "Нерухомість столиці" бізнесмена Андрія Адамовського за 500 млн грн. Він заявляв, що Адамовський дуже відомий в Україні колекціонер витворів мистецтва.

Суд продовжив обов'язки ексголові "Нафтогазу" Коболєву у справі про премію23.04.25, 14:25 • 5734 перегляди

19 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн гривень.

У вересні минулого року ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн гривень до 107,12 млн гривень.

Анна Мурашко

ЕкономікаКримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Нафтогаз України
Київ