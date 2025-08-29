Скандальному экс-чиновнику "Нафтогаза" Щербенко сообщили о подозрении
Киев • УНН
Бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении. Его действия привели к убыткам госпредприятию на более чем 26 млн грн из-за аренды недостроенного здания.
Экс-чиновник НАК "Нафтогаз Украины" подозревается в злоупотреблении властью. Его действия, по данным правоохранителей, привели к убыткам госпредприятию на сумму более 26 млн грн. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-директоре по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" Виталии Щербенко.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)
По материалам следствия, должностное лицо, вопреки интересам службы, умышленно приняло и подписало договор аренды административного здания в Киеве для НАК "Нафтогаз Украины" до завершения в нем ремонтно-отделочных работ.
"В результате его противоправных действий работники предприятия три месяца не имели возможности полноценно ею пользоваться, а государственной компании нанесен ущерб на сумму более 26 млн грн, которые были перечислены за арендную плату", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В 2022 году СМИ сообщали, что "Нафтогаз" уволил директора по энергоэффективности и управлению имуществом Виталия Щербенко.
Тогда первый заместитель председателя комитета Рады по энергетике ВР Алексей Кучеренко в Facebook сообщал о деталях скандала с арендой тогда еще главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко офиса для НАК "Нафтогаз" у компании ООО "Недвижимость столицы" бизнесмена Андрея Адамовского за 500 млн грн. Он заявлял, что Адамовский очень известный в Украине коллекционер произведений искусства.
19 января 2023 года бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более чем 229 млн гривен.
В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.