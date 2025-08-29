$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 1150 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 14481 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 16357 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 23730 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 48218 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 57192 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 130800 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 68847 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77956 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113214 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Скандальному экс-чиновнику "Нафтогаза" Щербенко сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении. Его действия привели к убыткам госпредприятию на более чем 26 млн грн из-за аренды недостроенного здания.

Скандальному экс-чиновнику "Нафтогаза" Щербенко сообщили о подозрении

Экс-чиновник НАК "Нафтогаз Украины" подозревается в злоупотреблении властью. Его действия, по данным правоохранителей, привели к убыткам госпредприятию на сумму более 26 млн грн. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-директоре по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" Виталии Щербенко.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

По материалам следствия, должностное лицо, вопреки интересам службы, умышленно приняло и подписало договор аренды административного здания в Киеве для НАК "Нафтогаз Украины" до завершения в нем ремонтно-отделочных работ.

"В результате его противоправных действий работники предприятия три месяца не имели возможности полноценно ею пользоваться, а государственной компании нанесен ущерб на сумму более 26 млн грн, которые были перечислены за арендную плату", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В 2022 году СМИ сообщали, что "Нафтогаз" уволил директора по энергоэффективности и управлению имуществом Виталия Щербенко.

Тогда первый заместитель председателя комитета Рады по энергетике ВР Алексей Кучеренко в Facebook сообщал о деталях скандала с арендой тогда еще главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко офиса для НАК "Нафтогаз" у компании ООО "Недвижимость столицы" бизнесмена Андрея Адамовского за 500 млн грн. Он заявлял, что Адамовский очень известный в Украине коллекционер произведений искусства.

Суд продлил обязанности экс-главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о премии23.04.25, 14:25 • 5734 просмотра

19 января 2023 года бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более чем 229 млн гривен.

В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.

Анна Мурашко

