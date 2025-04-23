Суд продлил обязанности экс-главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о премии

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июня обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, подозреваемого в завладении 229 млн грн премии. Среди возложенных обязанностей нет запрета на выезд за пределы Украины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

"ВАКС продлил до 18 июня обязанности бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"", - сообщила Постолюк.

Согласно решению суда, Коболев обязан:

сообщать суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Дополнение

19 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн гривен.

В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.