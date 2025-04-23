Суд продлил обязанности экс-главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о премии

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности
Эксклюзив
08:41 • 18881 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 32365 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 56221 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 88155 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 131057 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 109078 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 124343 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 175188 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 127758 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 227983 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+27°
2.4м/с
19%
749 мм
Популярные новости

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 37732 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 33725 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 47034 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 28621 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 23841 просмотра
публикации

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 224 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 24057 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 28882 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 69231 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 131057 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 25812 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 25785 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 56017 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 46812 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 91953 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Суд продлил обязанности экс-главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о премии

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

ВАКС продлил до 18 июня обязанности Андрея Коболева, подозреваемого в завладении 229 млн грн премии. Среди обязанностей – сообщать суду об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями.

Суд продлил обязанности экс-главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о премии

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июня обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, подозреваемого в завладении 229 млн грн премии. Среди возложенных обязанностей нет запрета на выезд за пределы Украины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

"ВАКС продлил до 18 июня обязанности бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"", - сообщила Постолюк.

Согласно решению суда, Коболев обязан:

  • сообщать суду об изменении места жительства;
    • воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

      Дополнение

      19 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн гривен.

      В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

      политикаКриминал и ЧП
      Нафтогаз
      Украина
      Brent
      $68.12
      Bitcoin
      $93,721.50
      S&P 500
      $5,284.53
      Tesla
      $237.88
      Газ TTF
      $34.82
      Золото
      $3,341.34
      Ethereum
      $1,803.87