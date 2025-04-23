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Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР
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Суд продовжив обов'язки ексголові "Нафтогазу" Коболєву у справі про премію

Київ • УНН

 • 1840 перегляди

ВАКС продовжив до 18 червня обов’язки Андрія Коболєва, підозрюваного у заволодінні 229 млн грн премії. Серед обов'язків – повідомляти суд про зміну місця проживання та утримуватись від спілкування зі свідками.

Суд продовжив обов'язки ексголові "Нафтогазу" Коболєву у справі про премію

Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні 229 млн грн премії. Серед покладених обов'язків немає заборони на виїзд за межі України. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

"ВАКС продовжив до 18 червня обов’язки колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України"", - повідомила Постолюк.

Згідно з рішенням суду, Коболєв зобов'язаний:

  • повідомляти суд про зміну місця проживання;
    • утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

      Доповнення

      19 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн гривень.

      У вересні минулого року ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн гривень до 107,12 млн гривень.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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