ВАКС зменшив розмір застави Коболєву до 107 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву з 229,25 млн грн до 107,12 млн грн, передає кореспондент УНН.
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«Змінити підозрюваному Коболєву… запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,25 млн грн на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 107,12 млн грн», - сказав суддя.
Також на Коболєва поклали наступні обов'язки:
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- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
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- не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду;
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- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
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- утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;
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- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
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«Строк дії обов'язків визначити до 10 жовтня 2023 року», - додав суддя.
Суть справи
Справа стосується премії на 10 млн дол. "за екстраординарні досягнення" після перемоги над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Екскерівника "Нафтогазу" підозрюють у преміюванні себе на 229 млн грн понад норму у 2018 році. Про підозру повідомили в січні.