ВАКС зменшив розмір застави Коболєву до 107 млн грн

Цитата

«Змінити підозрюваному Коболєву… запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,25 млн грн на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 107,12 млн грн», - сказав суддя.

Також на Коболєва поклали наступні обов'язки:



прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;



не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду;



повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;



утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;



здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;



«Строк дії обов'язків визначити до 10 жовтня 2023 року», - додав суддя.

Суть справи

Справа стосується премії на 10 млн дол. "за екстраординарні досягнення" після перемоги над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Екскерівника "Нафтогазу" підозрюють у преміюванні себе на 229 млн грн понад норму у 2018 році. Про підозру повідомили в січні.