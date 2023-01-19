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Ексголові Нафтогазу Коболєву повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.

Ексголові Нафтогазу Коболєву повідомили про підозру

Як стало відомо УНН, йдеться про колишнього голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

Цитата

«19 січня 2023 року прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України», який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», включаючи членів правління.

«Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США. При цьому голова правління свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті наглядова рада НАК «Нафтогаз України» погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій», - інформує САП.

Зазначається, що слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму, на 229 250 410 грн.

У САП зауважили, що протягом 2018-2021 років службові особи НАК «Нафтогаз України» не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Доповнення

У лютому 2022 року ДБР провело обшук вдома у колишнього голови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

У ДБР, коментуючи обшуки у Коболєва, повідомили, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз України” за співучасті з іншими особами.

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