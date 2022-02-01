ДБР перелазило через паркан: в ексголови "Нафтогазу" Коболєва вдома провели обшук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань провело обшук вдома у колишнього голови Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, як працівники ДБР перестрибували через паркан з автоматами для того, щоб потрапити до його будинку, пише УНН.
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“Все в житті буває вперше — сьогодні в мене перший домашній обшук. На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду”, — написав Коболєв.
Деталі
Він додав, що підставою для обшуків стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого “газу Жеваго”.
У ДБР, коментуючи обшуки у Коболєва, повідомили, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз України” за співучасті з іншими особами.
“Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України“ боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що керівництво НАК “Нафтогаз України” за зверненням АТ “Укртрансгаз” погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу.
За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень.
Окрім того, встановлено, за даними ДБР, що керівник НАК “Нафтогаз України” підписав рішення акціонера АТ “Укртрансгаз” щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК “Нафтогаз України”.
Контекст
До ексголови “Нафтогазу” Коболєва прийшли з обшуками з ДБР.
Доповнення
Уряд 28 квітня 2021 року розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.
29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.