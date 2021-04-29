Держдеп та G7 не пройшли повз ротації у верхівці Нафтогазу: нагадали про реформи і застерегли від політичного втручання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державний департамент США та посли країн Групи семи (G7) в Україні випустили заяви з приводу звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначення натомість Юрія Вітренка, а також щодо звільнення наглядової ради Нафтогазу, повідомляє УНН.

Цитати:

У Державному департаменті США заявили, що впевненими у прихильності України реформам можна бути зокрема і за умови поваги до корпоративного управління у підприємствах, як Нафтогаз.

"Повага до корпоративного управління, прозорості та чесності при призначеннях на посади в енергетичному секторі - будь то урядові або державні підприємства - є ключем до підтримання впевненості в прихильності України реформам", - написав речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter.

А посли країн Групи семи застерегли від політичного втручання у такого роду призначення.

"Посли G7 зауважують рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань", - заявили іноземні дипломати.

До слова, провідне агентство Bloomberg вже зазначало, що рішення звільнити Андрія Коболєва може коштувати Україні траншу від МВФ.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in, free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Контекст

Уряд напередодні звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”. Додамо, що раніше про призначення Вітренка керівником Нафтогазу УНН повідомляли власні джерела.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. На це Вітренко заявив, що “нікуди не йде”. 

Що ще відомо

Причиною звільнення Андрія Коболєва з посади голови Нафтогазу міг стати той факт, що акціонери визнали роботу правління НАК у 2020 році "незадовільною". Щонайменше ці факти наводять у Кабміні, інформуючи про звільнення Коболєва.

Так, 28 квітня Кабінет міністрів України провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК “Нафтогаз України”.

Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК “Нафтогаз України” у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній “Нафтогаз” у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК “Нафтогаз України” у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК “Нафтогаз України” у 2020 році визнано незадовільною.

"Відповідно, з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, представників держави у наглядовій раді НАК “Нафтогаз України”, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича", - повідомили у Кабміні.

Незалежні члени та представники держави у наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

Додатково

21 грудня 2020 року Юрій Вітренко став виконувачем обов’язків міністра енергетики. До цього Верховна Рада України 17 грудня не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром — міністром енергетики України. Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив заяву, що Вітренка призначили в.о. в обхід Верховної Ради.

Отримавши крісло міністра, хоч і з приставкою в.о., Вітренко у перші тижні своєї роботи виявився в центрі “тарифної кризи”, вихід з якої шукають досі. І відміна пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год — лише верхівка айсберга.

Пізніше нардепи знову не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, тобто він так і залишився “недоміністром” з приставкою в.о.

Однак, уже 23 лютого народні депутати проголосували за законопроект про державну службу, який розширив повноваження в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

До нового призначення Вітренко працював у Нафтогазі. І задекларував 284,638 млн грн зарплати за 2020 рік, обіймаючи посаду у НАК “Нафтогаз України”. У декларації, зокрема, є гонорари від “Укрнафти” — 1,4 млн грн, 1 млн грн додаткового блага від “Нафтогазу”.

До слова, раніше він відмовився віддавати 4 млн доларів премії від НАК “Нафтогаз” на благодійність, що викликало обурення у представників парламентської фракції “Слуга народу”. Вітренко заявив, що отримав цю премію зовсім справедливо в межах його контракту з Нафтогазом.

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