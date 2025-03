Госдеп и G7 не прошли мимо ротации в верхушке Нафтогаза: напомнили о реформах и предостерегли от политического вмешательства

Цитаты:

В Государственном департаменте США заявили, что уверены в приверженности Украины реформам можно быть в частности и при условии уважения к корпоративному управлению в предприятиях, как Нафтогаз.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и честности при назначениях на должности в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", - написал представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

А послы стран Группы семи предостерегли от политического вмешательства в такого рода назначения.

"Послы G7 отмечают решение Кабмина об увольнении главы правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств", - заявили иностранные дипломаты.

К слову, ведущее агентство Bloomberg уже отмечало, что решение уволить Андрея Коболева может стоить Украине транша от МВФ.

Контекст

Правительство накануне уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Добавим, что ранее о назначении Витренко руководителем Нафтогаза УНН сообщали собственные источники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. В ответ Витренко заявил, что "никуда не идет".

Что еще известно

Причиной увольнения Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза мог стать тот факт, что акционеры признали работу правления НАК в 2020 году "неудовлетворительной". По меньшей мере эти факты приводят в Кабмине, информируя об увольнении Коболева.

Так, 28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работу наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признано неудовлетворительной.

"Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также главы правления Коболева Андрея Владимировича", - сообщили в Кабмине.

Независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре "тарифного кризиса", выход из которогой ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч - лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался "недоминистром" с приставкой и.о.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК "Нафтогаз Украины". В декларации, в частности, есть гонорары от "Укрнафты" - 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от "Нафтогаза".

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК "Нафтогаз" на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции "Слуга народа". Витренко заявил, что получил эту премию совсем справедливо в рамках его контракта с Нафтогазом.