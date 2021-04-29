Госдеп и G7 не прошли мимо ротации в верхушке Нафтогаза: напомнили о реформах и предостерегли от политического вмешательства

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственный департамент США и послы стран Группы семи (G7) в Украине выпустили заявления по поводу увольнения Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначения вместо него Юрия Витренко, а также об увольнении наблюдательного совета Нафтогаза, сообщает УНН.

Цитаты:

В Государственном департаменте США заявили, что уверены в приверженности Украины реформам можно быть в частности и при условии уважения к корпоративному управлению в предприятиях, как Нафтогаз.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и честности при назначениях на должности в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", - написал представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

А послы стран Группы семи предостерегли от политического вмешательства в такого рода назначения.

"Послы G7 отмечают решение Кабмина об увольнении главы правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств", - заявили иностранные дипломаты.

К слову, ведущее агентство Bloomberg уже отмечало, что решение уволить Андрея Коболева может стоить Украине транша от МВФ.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in, free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Контекст

Правительство накануне уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Добавим, что ранее о назначении Витренко руководителем Нафтогаза УНН сообщали собственные источники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. В ответ Витренко заявил, что "никуда не идет".

Что еще известно

Причиной увольнения Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза мог стать тот факт, что акционеры признали работу правления НАК в 2020 году "неудовлетворительной". По меньшей мере эти факты приводят в Кабмине, информируя об увольнении Коболева.

Так, 28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работу наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признано неудовлетворительной.

"Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также главы правления Коболева Андрея Владимировича", - сообщили в Кабмине.

Независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре "тарифного кризиса", выход из которогой ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч - лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался "недоминистром" с приставкой и.о.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК "Нафтогаз Украины". В декларации, в частности, есть гонорары от "Укрнафты" - 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от "Нафтогаза".

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК "Нафтогаз" на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции "Слуга народа". Витренко заявил, что получил эту премию совсем справедливо в рамках его контракта с Нафтогазом.

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