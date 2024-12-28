Кабмин возобновляет конкурс в наблюдательный совет Укрзализныци: временный состав останется на 6 месяцев
Киев • УНН
Правительство возобновляет конкурсный отбор членов наблюдательного совета «Укрзализныци», приостановленный из-за военного положения. На период проведения конкурса назначен временный состав совета на 6 месяцев.
Кабмин возобновляет конкурсный отбор членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця», который был приостановлен из-за военного положения. На период проведения конкурса назначен временный состав совета на 6 месяцев, сообщили в Минразвития в субботу, пишет УНН.
Детали
«Кабинет министров Украины возобновил конкурсные основы проведения отбора членов наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця», - говорится в сообщении.
Ранее действие конкурсного отбора было приостановлено на период действия правового режима военного положения.
«В то же время, с целью обеспечения непрерывной работы системы управления АО «Укрзализныця», правительство приняло решение избрать членов наблюдательного совета сроком на шесть месяцев - на период проведения конкурса. В этот период для сохранения управляемости компании на должностях независимых членов наблюдательного совета продолжат работать Анатолий Амелин, Александер Долла и Гепард Хафер. Представителями государства в составе наблюдательного совета остаются Александр Камышин, Сергей Лещенко и Давид Ломджария», - сообщили в Минразвития.
Срок полномочий членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця», как отмечается, должен был завершиться 29 декабря 2024 года.
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