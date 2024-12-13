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Новый наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание: председателем назначен экс-глава МИД Дании

Новый наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание: председателем назначен экс-глава МИД Дании

Киев  •  УНН

 • 2426 просмотра

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Наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание и избрал руководство. Председателем стал Еппе Кофод из Дании, а его заместителем - Анатолий Гулей, представитель государства.

Новоназначенный наблюдательный совет «Укрэнерго» 12 декабря провел первое заседание и избрал председателя и заместителя. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Председателем наблюдательного совета стал независимый представитель Йеппе Кофод. Он был министром иностранных дел Дании с 2019 по 2022 годы.

А его заместителем стал представитель государства Анатолий Гулей - специалист в банковском деле и бывший председатель правления «Ощадбанка» (2007-2010 годы).

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Наблюдательный совет создал комитеты по вопросам аудита, назначений и определения вознаграждения, инвестиций и стратегии и определился с их руководителями.

В общем, Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» состоит из 7 человек: четырех независимых членов, избранных по результатам конкурса, и трех представителей государства.

Добавим

Еппе Кофод - датский политик, был заместителем главы Делегации по связям с Соединенными Штатами и членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике. Также экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании. Как министр иностранных дел, посетил Украину трижды во время российского вторжения.

Анатолий Гулей - профессор Западноукраинского национального университета. Доктор экономических наук и магистр права. В прошлом сопредседатель Экспертного совета при Национальном банке Украины, эксперт Общественного совета при Министерстве финансов Украины, заместитель председателя и председатель правления «Ощадбанка». В течение 10 лет Анатолий Гулей был председателем правления «Украинской межбанковской валютной биржи».

Напомним,

Кабинет министров согласовал новый состав наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», в который вошли 4 независимых члена и 3 представителя государства. Новый состав сформирован после того, как двое независимых членов уволились в сентябре на фоне увольнения бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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