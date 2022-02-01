До ексголови "Нафтогазу" Коболєва прийшли з обшуками з ДБР: у бюро підтвердили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього голови Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Про це журналісту УНН повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.
Деталі
Чиканова підтвердила, що у Коболєва ДБР проводить обшуки.
У ЗМІ повідомляли, що обшуки проходять вдома та в офісі Коболєва.
Пізніше у ДБР офіційно підтвердили, що проводить обшуки у екскерівництва НАК “Нафтогаз України”.
"Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва Національної компанії “Нафтогаз України”, в офісі Акціонерного товариства “Укртрансгаз” та у керівників приватних підприємств. Слідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень", - вказали у бюро.
Доповнення
Уряд 28 квітня 2021 року розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.
29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.