К экс-главе "Нафтогаза" Коболеву пришли с обысками из ГБР: в бюро подтвердили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.
Детали
Чиканова подтвердила, что у Коболева ГБР проводит обыски.
В СМИ сообщали, что обыски проходят дома и в офисе Коболева.
Позже в ГБР официально подтвердили, что проводит обыски у экс-руководства НАК "Нафтогаз Украины".
"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании “Нафтогаз Украины”, в офисе АО “Укртрансгаз” и у руководителей частных предприятий. Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен", - указали в бюро.
Дополнение
Правительство 28 апреля 2021 года распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “соблюли процедуру”.
29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.