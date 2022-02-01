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15 марта, 19:03 • 102672 просмотра

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К экс-главе "Нафтогаза" Коболеву пришли с обысками из ГБР: в бюро подтвердили

К экс-главе "Нафтогаза" Коболеву пришли с обысками из ГБР: в бюро подтвердили

Киев • УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Детали

Чиканова подтвердила, что у Коболева ГБР проводит обыски.

В СМИ сообщали, что обыски проходят дома и в офисе Коболева.

Позже в ГБР официально подтвердили, что проводит обыски у экс-руководства НАК "Нафтогаз Украины".

"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании “Нафтогаз Украины”, в офисе АО “Укртрансгаз” и у руководителей частных предприятий. Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен", - указали в бюро.

Дополнение

Правительство 28 апреля 2021 года распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “соблюли процедуру”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

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