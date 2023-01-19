Экс-главе Нафтогаза Коболеву сообщили о подозрении

Как стало известно УНН, речь идет о бывшем главе НАК “Нафтогаз Украины” Андрее Коболеве.

Цитата

«19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины», который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в 2018 году глава правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопроса о согласовании выплаты премии за достижение весомых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК «Нафтогаз Украины», включая членов правления.

«Позже чиновник подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в размере 10 млн долларов США. При этом глава правления сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов в год. В результате наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» согласовал изменения, что обеспечило главе правления выплату премий», - информирует САП.

Отмечается, что следствием установлено, что в течение 2018 года главе правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую, на 229 250 410 грн.

В САП отметили, что в течение 2018-2021 годов должностные лица НАК «Нафтогаз Украины» не способствовали расследованию, пряча от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

Дополнение

В феврале 2022 года ГБР провело обыск дома у бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.

В ГБР, комментируя обыски у Коболева, сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование относительно противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.