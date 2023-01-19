Экс-главе Нафтогаза Коболеву сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию САП.
Как стало известно УНН, речь идет о бывшем главе НАК “Нафтогаз Украины” Андрее Коболеве.
Цитата
«19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины», который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в 2018 году глава правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопроса о согласовании выплаты премии за достижение весомых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК «Нафтогаз Украины», включая членов правления.
«Позже чиновник подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в размере 10 млн долларов США. При этом глава правления сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов в год. В результате наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» согласовал изменения, что обеспечило главе правления выплату премий», - информирует САП.
Отмечается, что следствием установлено, что в течение 2018 года главе правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую, на 229 250 410 грн.
В САП отметили, что в течение 2018-2021 годов должностные лица НАК «Нафтогаз Украины» не способствовали расследованию, пряча от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.
Дополнение
В феврале 2022 года ГБР провело обыск дома у бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.
В ГБР, комментируя обыски у Коболева, сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование относительно противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.