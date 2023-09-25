ВАКС уменьшил размер залога Коболеву до 107 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога бывшему главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн, передает корреспондент УНН.
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«Изменить подозреваемому Коболеву… меру пресечения в виде залога в размере 229,25 млн грн на меру пресечения в виде залога в размере 107,12 млн грн», - сказал судья.
Также на Коболева возложили следующие обязанности:
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- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
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- не отлучаться за пределы Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
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- воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
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- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
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«Срок действия обязанностей определить до 10 октября 2023 года», - добавил судья.
Суть дела
Дело касается премии на 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.