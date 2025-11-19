"Жодних обшуків": "Нафтогаз" спростував інформацію щодо проведення слідчих дій в своїх офісах
Київ • УНН
Пресслужба «Нафтогазу» підтвердила, що обшуків в офісах групи не проводиться, спростовуючи поширену інформацію. Компанія заявляє про максимальне сприяння роботі антикорупційних та правоохоронних органів.
Пресслужба компанії "Нафтогаз" підтвердила, що наразі, жодних обшуків в офісах групи не проводиться, передає УНН.
Деталі
Жодних обшуків в офісах Групи Нафтогаз не проводиться. Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності
В пресслужбі "Нафтогаз" підкреслили, що компанія максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів, і це "стосується всіх без винятку працівників". У разі встановлення порушень - будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників, додали в офіційному дописі української газопостачальної компанії.
Доповнення
Раніше по обшуки в "Нафтогазі" повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко. Політик заявляв, що обшуки проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Нагадаємо
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Контракти чинного складу спливають у січні, а новий склад наглядової ради Нафтогазу очікується до 20 січня 2026 року.
Колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру. Його дії призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн через оренду недобудованої будівлі.
ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом".