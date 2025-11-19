"Жодних обшуків": "Нафтогаз" спростував інформацію щодо проведення слідчих дій в своїх офісах

$42.090.03
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 2714 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4374 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5602 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6806 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 14833 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 23379 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 25842 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14754 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26643 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 18837 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59 • 20323 перегляди
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетамиPhotoVideo07:35 • 6696 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 10140 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo08:10 • 15701 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 1108 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 23379 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 25842 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 53347 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 72007 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Дніпропетровська область
Львівська область
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 10347 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 24284 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 25931 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 24360 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 43673 перегляди
"Жодних обшуків": "Нафтогаз" спростував інформацію щодо проведення слідчих дій в своїх офісах

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Пресслужба «Нафтогазу» підтвердила, що обшуків в офісах групи не проводиться, спростовуючи поширену інформацію. Компанія заявляє про максимальне сприяння роботі антикорупційних та правоохоронних органів.

"Жодних обшуків": "Нафтогаз" спростував інформацію щодо проведення слідчих дій в своїх офісах

Пресслужба компанії "Нафтогаз" підтвердила, що наразі, жодних обшуків в офісах групи не проводиться, передає УНН.

Деталі

Жодних обшуків в офісах Групи Нафтогаз не проводиться. Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності 

- зазначили у представництві компанії.

В пресслужбі "Нафтогаз" підкреслили, що компанія максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів, і це "стосується всіх без винятку працівників". У разі встановлення порушень - будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників, додали в офіційному дописі української газопостачальної компанії.

Доповнення

Раніше по обшуки в "Нафтогазі" повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко. Політик заявляв, що обшуки проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 

Нагадаємо

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Контракти чинного складу спливають у січні, а новий склад наглядової ради Нафтогазу очікується до 20 січня 2026 року.

Колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру. Його дії призвели до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн через оренду недобудованої будівлі.

ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом".

Ігор Тележніков

Енергетика
Обшук
Нафтогаз України