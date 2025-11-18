Уряд оголосив конкурс на нову наглядову раду Нафтогазу: коли очікують формування
Київ • УНН
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Контракти чинного складу спливають у січні, а новий склад наглядової ради Нафтогазу очікується до 20 січня 2026 року.
Уряд оголосив конкурс на формування нової наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомила у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"
Прем'єр назвала це "черговим кроком у рамках урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору".
"Контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи", - пояснила вона.
"Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026", - зазначила Свириденко.
Довідково
До наглядової ради Нафтогазу входять 7 членів. До складу наглядової ради включаються незалежні члени, кількість яких повинна становити більшість кількісного складу наглядової ради, тобто, щонайменше 4 незалежних та 3 представники держави.
Незалежними членами наразі є Ентоні Маріно (голова), Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей і Людо Ван дер Хейден. Представниками держави є Наталія Бойко, Ростислав Шурма та Костянтин Мар'євич.