08:43
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Уряд оголосив конкурс на нову наглядову раду Нафтогазу: коли очікують формування

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Контракти чинного складу спливають у січні, а новий склад наглядової ради Нафтогазу очікується до 20 січня 2026 року.

Уряд оголосив конкурс на нову наглядову раду Нафтогазу: коли очікують формування

Уряд оголосив конкурс на формування нової наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомила у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

- повідомила Свириденко.

Прем'єр назвала це "черговим кроком у рамках урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору".

В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2642 перегляди

"Контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи", - пояснила вона.

"Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026", - зазначила Свириденко.

Довідково

До наглядової ради Нафтогазу входять 7 членів. До складу наглядової ради включаються незалежні члени, кількість яких повинна становити більшість кількісного складу наглядової ради, тобто, щонайменше 4 незалежних та 3 представники держави. 

Незалежними членами наразі є Ентоні Маріно (голова), Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей і Людо Ван дер Хейден. Представниками держави є Наталія Бойко, Ростислав Шурма та Костянтин Мар'євич.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Юлія Свириденко
Нафтогаз України