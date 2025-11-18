Правительство объявило конкурс на новый набсовет Нафтогаза: когда ожидается формирование
Киев • УНН
Правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Контракты действующего состава истекают в январе, а новый состав наблюдательного совета Нафтогаза ожидается до 20 января 2026 года.
Правительство объявило конкурс на формирование нового наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
Премьер назвала это "очередным шагом в рамках правительственного плана обновления менеджмента всех государственных компаний энергетического сектора".
"Контракты действующего состава истекают в январе. Соответственно, конкурс запускаем уже сейчас, чтобы своевременно утвердить новый состав наблюдательного органа и обеспечить бесперебойность его работы", - пояснила она.
"Ожидаем формирования нового состава наблюдательного совета Нафтогаза до 20 января 2026 года", - отметила Свириденко.
Справка
В наблюдательный совет Нафтогаза входят 7 членов. В состав наблюдательного совета включаются независимые члены, количество которых должно составлять большинство количественного состава наблюдательного совета, то есть не менее 4 независимых и 3 представителя государства.
Независимыми членами сейчас являются Энтони Марино (председатель), Тор Мартин Анфиннсен, Ричард Хуквей и Людо Ван дер Хейден. Представителями государства являются Наталья Бойко, Ростислав Шурма и Константин Марьевич.