7390 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
15000 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
13598 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
14013 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto
13145 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
17127 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
29962 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
31017 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
19 ноября, 07:17 • 15084 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: какие встречи ожидаютсяPhoto
19 ноября, 05:06 • 26908 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
Ситуация вокруг "Нафтогаза": в НАБУ опровергли заявление компании об отсутствии обысков у директора по безопасности "Нафтогаза"

Киев • УНН

 1160 просмотра

НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза", отрицая информацию компании об их отсутствии. Следственные действия не касаются деятельности "Нафтогаза", подробности расследования не разглашаются.

Ситуация вокруг "Нафтогаза": в НАБУ опровергли заявление компании об отсутствии обысков у директора по безопасности "Нафтогаза"

Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг обысков у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

Ранее УНН со ссылкой на "Нафтогаз" сообщал, что никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, а "распространенная в СМИ информация не соответствует действительности".

В то же время в НАБУ заявили, что обыски были, но они не касаются деятельности "Нафтогаза". При этом в Национальном антикоррупционном бюро отказались предоставлять другие детали расследования – там объясняют это необходимостью сохранения тайны досудебного расследования.

В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины". Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством

- заявили в НАБУ.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до этого был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧП
