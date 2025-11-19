Ситуация вокруг "Нафтогаза": в НАБУ опровергли заявление компании об отсутствии обысков у директора по безопасности "Нафтогаза"

Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг обысков у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

Ранее УНН со ссылкой на "Нафтогаз" сообщал, что никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, а "распространенная в СМИ информация не соответствует действительности".

В то же время в НАБУ заявили, что обыски были, но они не касаются деятельности "Нафтогаза". При этом в Национальном антикоррупционном бюро отказались предоставлять другие детали расследования – там объясняют это необходимостью сохранения тайны досудебного расследования.

В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины". Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством - заявили в НАБУ.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до этого был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября.

Скандальному экс-чиновнику "Нафтогаза" Щербенко сообщили о подозрении