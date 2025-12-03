Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф, передає УНН.

Деталі

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що сторона обвинувачення під час судового засідання заявила про зміну запобіжного заходу для підозрюваного. Прокурор повідомив, що у зв’язку з тим, що на даний момент зібрано вже достатньо доказів та матеріалів, потреба у його ізоляції від можливого незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність.

Наразі у кримінальному провадженні завершено ключові слідчі дії, допитано основних свідків, зібрано та закріплено докази, які не можуть бути знищені чи спотворені, а також проведено низку судових експертиз. Зміна позиції щодо запобіжного заходу свідчить наразі про достатність зібраних доказів для подальшого досудового розслідування та розгляду кримінального провадження по суті, і не потребує застосування суворих запобіжних заходів - додали в ОГП.

У ОГП додали, що ця зміна не є виправданням підозрюваного, а є рішенням, що відповідає закону, принципу пропорційності та фактичному стану розслідування.

Нагадаємо

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.