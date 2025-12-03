Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф, передает УНН.

Детали

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что сторона обвинения во время судебного заседания заявила об изменении меры пресечения для подозреваемого. Прокурор сообщил, что в связи с тем, что на данный момент собрано уже достаточно доказательств и материалов, потребность в его изоляции от возможного незаконного влияния, в частности на свидетелей, утратила актуальность.

Сейчас в уголовном производстве завершены ключевые следственные действия, допрошены основные свидетели, собраны и закреплены доказательства, которые не могут быть уничтожены или искажены, а также проведен ряд судебных экспертиз. Изменение позиции относительно меры пресечения свидетельствует сейчас о достаточности собранных доказательств для дальнейшего досудебного расследования и рассмотрения уголовного производства по существу, и не требует применения строгих мер пресечения - добавили в ОГП.

В ОГП добавили, что это изменение не является оправданием подозреваемого, а является решением, соответствующим закону, принципу пропорциональности и фактическому состоянию расследования.

Напомним

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.