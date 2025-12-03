$42.330.01
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 7880 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 11498 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 15738 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 19458 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 26953 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 34730 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29071 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39067 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75733 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Меню
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, подозреваемого в пособничестве рф. Прокурор изменил меру пресечения, поскольку собрано достаточно доказательств, и необходимость в изоляции отпала.

Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф, передает УНН.

Детали

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что сторона обвинения во время судебного заседания заявила об изменении меры пресечения для подозреваемого. Прокурор сообщил, что в связи с тем, что на данный момент собрано уже достаточно доказательств и материалов, потребность в его изоляции от возможного незаконного влияния, в частности на свидетелей, утратила актуальность.

Сейчас в уголовном производстве завершены ключевые следственные действия, допрошены основные свидетели, собраны и закреплены доказательства, которые не могут быть уничтожены или искажены, а также проведен ряд судебных экспертиз. Изменение позиции относительно меры пресечения свидетельствует сейчас о достаточности собранных доказательств для дальнейшего досудебного расследования и рассмотрения уголовного производства по существу, и не требует применения строгих мер пресечения

- добавили в ОГП.

В ОГП добавили, что это изменение не является оправданием подозреваемого, а является решением, соответствующим закону, принципу пропорциональности и фактическому состоянию расследования.

Напомним

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев