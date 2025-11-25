$42.370.10
Ексклюзив
14:46 • 1418 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4714 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9006 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16691 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11921 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10680 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9148 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6304 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8090 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11657 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Народний депутат Сергій Власенко розкритикував пропозицію директора НАБУ Семена Кривоноса щодо обрання Генпрокурора на конкурсі, назвавши її антиконституційною та незаконною. Власенко наголосив, що НАБУ має займатися розслідуваннями, а не політикою, і що існуюча система конкурсів в Україні є неефективною.

Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора

Пропозиція директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса обирати Генерального прокурора України на конкурсі антиконституційна і незаконна. Директор НАБУ повинен забезпечувати розслідування кримінальних проваджень, а не лізти в політику. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Сергій Власенко.

Під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що в українське законодавство необхідно внести зміни, які б дозволили обирати Генпрокурора на конкурсі. 

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Тож, за словами нардепа Сергія Власенка така пропозиція директора НАБУ є антиконституційною. 

Те, що пан Кривонос забув про Конституцію, вони (НАБУ – ред.) давно про неї забули, це по-перше. Друге – це не питання пана Кривоноса, він нехай займається досудовими розслідуваннями резонансних справ і хай збирає докази по резонансних справах, а не лізе в політику. Це не його питання, при всій повазі до нього і до його роботи. Як депутат, я за такі зміни в закон голосувати не буду, тому що я вважаю, це неконституційно, незаконно

- наголосив парламентар.

За його словами, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність.

"На жаль вся система конкурсів, яка у нас є, вона показала себе абсолютно неефективною і вона не сприяє тому, щоб обирати якихось достойних людей. Я завжди наводжу приклад і кажу, що найкращий склад Конституційного суду – перший склад, який називається "золотим". Його обирали без конкурсів, без міжнародних експертів і так далі. А тепер всі дивуються, як їм дотягнутися до рівня рішень "золотого" складу Конституційного суду", - зазначив Сергій Власенко.

Депутат додав, що після подій, повʼязаних зі спробою Верховної Ради внести зміни до законодавства щодо діяльності антикорупційних органів, у НАБУ почали плутати поняття незалежність і безконтрольність.

"На жаль вони ж (антикорупційні органи – ред.) безконтрольні повністю і коли у нас була ця історія, повʼязана зі змінами до закону, люди трошки переплутали безконтрольність і незалежність. І на сьогоднішній день він (Кривонос – ред.) абсолютно безконтрольний і він може говорити все, що він вважає за потрібне, і давати якісь політичні поради. Я собі уявляю: в будь-якій країні вийшов би керівник правоохоронного органу, і почав би парламенту розповідати, як їм обирати генерального прокурора - його б через 5 хвилин не було б на посаді. А у нас ця антикорупційна вертикаль, яку кришують українські активісти і на жаль цьому потакають європейські партнери, роблячи вигляд, що це якась ефективна модель, тому вони безкарні, безконтрольні", - зазначив Сергій Власенко.

Лілія Подоляк

