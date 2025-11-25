Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора

Предложение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса избирать Генерального прокурора Украины на конкурсе антиконституционно и незаконно. Директор НАБУ должен обеспечивать расследование уголовных производств, а не лезть в политику. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Сергей Власенко.

Во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в украинское законодательство необходимо внести изменения, которые бы позволили избирать Генпрокурора на конкурсе.

В соответствии со ст. 131-1 Конституции Украины прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины. Поэтому, по словам нардепа Сергея Власенко, такое предложение директора НАБУ является антиконституционным.

То, что господин Кривонос забыл о Конституции, они (НАБУ – ред.) давно о ней забыли, это во-первых. Второе – это не вопрос господина Кривоноса, он пусть занимается досудебными расследованиями резонансных дел и пусть собирает доказательства по резонансным делам, а не лезет в политику. Это не его вопрос, при всем уважении к нему и к его работе. Как депутат, я за такие изменения в закон голосовать не буду, потому что я считаю, это неконституционно, незаконно - подчеркнул парламентарий.

По его словам, система конкурсных отборов, которая была введена в Украине, уже продемонстрировала свою неэффективность.

"К сожалению, вся система конкурсов, которая у нас есть, она показала себя абсолютно неэффективной и она не способствует тому, чтобы избирать каких-то достойных людей. Я всегда привожу пример и говорю, что лучший состав Конституционного суда – первый состав, который называется "золотым". Его избирали без конкурсов, без международных экспертов и так далее. А теперь все удивляются, как им дотянуться до уровня решений "золотого" состава Конституционного суда", - отметил Сергей Власенко.

Депутат добавил, что после событий, связанных с попыткой Верховной Рады внести изменения в законодательство относительно деятельности антикоррупционных органов, в НАБУ начали путать понятия независимость и бесконтрольность.

"К сожалению, они же (антикоррупционные органы – ред.) бесконтрольны полностью и когда у нас была эта история, связанная с изменениями в закон, люди немножко перепутали бесконтрольность и независимость. И на сегодняшний день он (Кривонос – ред.) абсолютно бесконтролен и он может говорить все, что он считает нужным, и давать какие-то политические советы. Я себе представляю: в любой стране вышел бы руководитель правоохранительного органа, и начал бы парламенту рассказывать, как им избирать генерального прокурора - его бы через 5 минут не было бы на должности. А у нас эта антикоррупционная вертикаль, которую крышуют украинские активисты и к сожалению этому потакают европейские партнеры, делая вид, что это какая-то эффективная модель, поэтому они безнаказанны, бесконтрольны", - отметил Сергей Власенко.