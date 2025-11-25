$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 1128 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2696 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3778 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4462 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8584 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10948 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19403 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12886 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11165 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9902 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 69224 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 32903 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 36091 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 49953 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41223 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19387 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 30120 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82449 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110857 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 3208 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41545 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65781 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66860 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 74091 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора

Киев • УНН

 • 4442 просмотра

Народный депутат Сергей Власенко раскритиковал предложение директора НАБУ Семена Кривоноса по избранию Генпрокурора на конкурсе, назвав ее антиконституционной и незаконной. Власенко подчеркнул, что НАБУ должно заниматься расследованиями, а не политикой, и что существующая система конкурсов в Украине неэффективна.

Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора

Предложение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса избирать Генерального прокурора Украины на конкурсе антиконституционно и незаконно. Директор НАБУ должен обеспечивать расследование уголовных производств, а не лезть в политику. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Сергей Власенко.

Во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в украинское законодательство необходимо внести изменения, которые бы позволили избирать Генпрокурора на конкурсе.

В соответствии со ст. 131-1 Конституции Украины прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины. Поэтому, по словам нардепа Сергея Власенко, такое предложение директора НАБУ является антиконституционным.

То, что господин Кривонос забыл о Конституции, они (НАБУ – ред.) давно о ней забыли, это во-первых. Второе – это не вопрос господина Кривоноса, он пусть занимается досудебными расследованиями резонансных дел и пусть собирает доказательства по резонансным делам, а не лезет в политику. Это не его вопрос, при всем уважении к нему и к его работе. Как депутат, я за такие изменения в закон голосовать не буду, потому что я считаю, это неконституционно, незаконно

- подчеркнул парламентарий.

По его словам, система конкурсных отборов, которая была введена в Украине, уже продемонстрировала свою неэффективность.

"К сожалению, вся система конкурсов, которая у нас есть, она показала себя абсолютно неэффективной и она не способствует тому, чтобы избирать каких-то достойных людей. Я всегда привожу пример и говорю, что лучший состав Конституционного суда – первый состав, который называется "золотым". Его избирали без конкурсов, без международных экспертов и так далее. А теперь все удивляются, как им дотянуться до уровня решений "золотого" состава Конституционного суда", - отметил Сергей Власенко.

Депутат добавил, что после событий, связанных с попыткой Верховной Рады внести изменения в законодательство относительно деятельности антикоррупционных органов, в НАБУ начали путать понятия независимость и бесконтрольность.

"К сожалению, они же (антикоррупционные органы – ред.) бесконтрольны полностью и когда у нас была эта история, связанная с изменениями в закон, люди немножко перепутали бесконтрольность и независимость. И на сегодняшний день он (Кривонос – ред.) абсолютно бесконтролен и он может говорить все, что он считает нужным, и давать какие-то политические советы. Я себе представляю: в любой стране вышел бы руководитель правоохранительного органа, и начал бы парламенту рассказывать, как им избирать генерального прокурора - его бы через 5 минут не было бы на должности. А у нас эта антикоррупционная вертикаль, которую крышуют украинские активисты и к сожалению этому потакают европейские партнеры, делая вид, что это какая-то эффективная модель, поэтому они безнаказанны, бесконтрольны", - отметил Сергей Власенко.

Лилия Подоляк

Политика
Бюро экономической безопасности Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина