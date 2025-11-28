$42.190.11
48.870.08
uk
Ексклюзив
08:06 • 5690 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 10418 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 11348 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 11092 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 9998 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28004 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26042 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 41164 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 45762 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23272 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції - інфографіка

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Державна служба фінансового моніторингу за три квартали 2025 року отримала понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Для розслідування правоохоронцям передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень, більшість з яких отримало Бюро економічної безпеки.

Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції - інфографіка

Державна служба фінансового моніторингу отримала за три квартали 2025 року понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість - 83% повідомлень - стосуються порогових операцій.

Загалом для розслідування у правоохоронні органи було передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.

Переважну більшість становлять повідомлення від банків (1,42 млн звітів – ред.).

І хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.

Найбільше повідомлень від Фінмоніторингу отримало Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.

Інші правоохоронні органи отримали повідомлення на більш скромні суми:

  • Національна поліція - 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень;
    • СБУ -120 матеріалів на 8,2 млрд гривень;
      • ДБР - 71 матеріал на 3,1 млрд гривень;
        • НАБУ - 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень;
          • Офіс Генерального прокурора - 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.

            Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій05.11.25, 17:03 • 55616 переглядiв

            Євген Устименко

            ЕкономікаФінанси
            Національна поліція України
            Бюро економічної безпеки України
            Національне антикорупційне бюро України
            Служба безпеки України