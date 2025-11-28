Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції - інфографіка
Київ • УНН
Державна служба фінансового моніторингу за три квартали 2025 року отримала понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Для розслідування правоохоронцям передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень, більшість з яких отримало Бюро економічної безпеки.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість - 83% повідомлень - стосуються порогових операцій.
Загалом для розслідування у правоохоронні органи було передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.
Переважну більшість становлять повідомлення від банків (1,42 млн звітів – ред.).
І хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.
Найбільше повідомлень від Фінмоніторингу отримало Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.
Інші правоохоронні органи отримали повідомлення на більш скромні суми:
- Національна поліція - 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень;
- СБУ -120 матеріалів на 8,2 млрд гривень;
- ДБР - 71 матеріал на 3,1 млрд гривень;
- НАБУ - 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень;
- Офіс Генерального прокурора - 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.
