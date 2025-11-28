Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції - інфографіка

Державна служба фінансового моніторингу отримала за три квартали 2025 року понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість - 83% повідомлень - стосуються порогових операцій.

Загалом для розслідування у правоохоронні органи було передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.

Переважну більшість становлять повідомлення від банків (1,42 млн звітів – ред.).

І хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.

Найбільше повідомлень від Фінмоніторингу отримало Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.

Інші правоохоронні органи отримали повідомлення на більш скромні суми:

Національна поліція - 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень;

СБУ -120 матеріалів на 8,2 млрд гривень;

ДБР - 71 матеріал на 3,1 млрд гривень;

НАБУ - 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень;

Офіс Генерального прокурора - 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.

