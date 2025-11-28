Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика

Государственная служба финансового мониторинга получила за три квартала 2025 года более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство — 83% сообщений — касаются пороговых операций.

Всего для расследования в правоохранительные органы было передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен. Более трети из них получило Бюро экономической безопасности Украины.

Подавляющее большинство составляют сообщения от банков (1,42 млн отчетов – ред.).

И хотя количество материалов, направляемых правоохранителям, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое.

Больше всего сообщений от Финмониторинга получило Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд гривен.

Другие правоохранительные органы получили сообщения на более скромные суммы:

Национальная полиция – 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен;

СБУ – 120 материалов на 8,2 млрд гривен;

ГБР – 71 материал на 3,1 млрд гривен;

НАБУ – 67 материалов на 1,3 млрд гривен;

Офис Генерального прокурора – 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

