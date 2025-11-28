Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика
Киев • УНН
Государственная служба финансового мониторинга за три квартала 2025 года получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Для расследования правоохранителям передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен, большинство из которых получило Бюро экономической безопасности.
Государственная служба финансового мониторинга получила за три квартала 2025 года более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Подробности
Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство — 83% сообщений — касаются пороговых операций.
Всего для расследования в правоохранительные органы было передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен. Более трети из них получило Бюро экономической безопасности Украины.
Подавляющее большинство составляют сообщения от банков (1,42 млн отчетов – ред.).
И хотя количество материалов, направляемых правоохранителям, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое.
Больше всего сообщений от Финмониторинга получило Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд гривен.
Другие правоохранительные органы получили сообщения на более скромные суммы:
- Национальная полиция – 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен;
- СБУ – 120 материалов на 8,2 млрд гривен;
- ГБР – 71 материал на 3,1 млрд гривен;
- НАБУ – 67 материалов на 1,3 млрд гривен;
- Офис Генерального прокурора – 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
