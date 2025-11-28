Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика

$42.190.11
48.870.08
ukenru
09:17 • 724 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 9834 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 12102 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 12710 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12358 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 10852 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28601 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26548 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42341 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46913 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения28 ноября, 00:00 • 4360 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 15470 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 14953 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 10761 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 6942 просмотра
публикации
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 9802 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 31195 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42332 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46905 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 38381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Джо Байден
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Афганистан
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 10817 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 33305 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 54005 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 87086 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 102345 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фокс Ньюс

Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Государственная служба финансового мониторинга за три квартала 2025 года получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Для расследования правоохранителям передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен, большинство из которых получило Бюро экономической безопасности.

Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика

Государственная служба финансового мониторинга получила за три квартала 2025 года более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Подробности

Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство — 83% сообщений — касаются пороговых операций.

Всего для расследования в правоохранительные органы было передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен. Более трети из них получило Бюро экономической безопасности Украины.

Подавляющее большинство составляют сообщения от банков (1,42 млн отчетов – ред.).

И хотя количество материалов, направляемых правоохранителям, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое.

Больше всего сообщений от Финмониторинга получило Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд гривен.

Другие правоохранительные органы получили сообщения на более скромные суммы:

  • Национальная полиция – 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен;
    • СБУ – 120 материалов на 8,2 млрд гривен;
      • ГБР – 71 материал на 3,1 млрд гривен;
        • НАБУ – 67 материалов на 1,3 млрд гривен;
          • Офис Генерального прокурора – 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

            Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций05.11.25, 17:03 • 55620 просмотров

            Евгений Устименко

            ЭкономикаФинансы
            Национальная полиция Украины
            Бюро экономической безопасности Украины
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Служба безопасности Украины