Чешский голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, получивший имя «ИИ-внучка Элишка» (AI Granddaughter Eliška), призван помочь пожилым людям справиться с одиночеством и организовать повседневную жизнь. Об этом во вторник рассказали журналистам представители проекта, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

ИИ-сервис работает круглосуточно через обычную мобильную или стационарную телефонную связь: для его использования не требуется ни подключение к интернету, ни установка каких-либо приложений. Система привязывает историю диалогов к номеру телефона абонента, поэтому способна «помнить» содержание предыдущих разговоров. ИИ-собеседник предназначен не только для постояльцев домов престарелых, но и для других пожилых людей, которым может понадобиться помощь дома.

«Даже у пожилого человека, окруженного любящей семьей и получающего необходимый уход, в течение дня могут возникать моменты, когда ему не хватает простого общения или хочется чем-то поделиться. Именно в этом мы видим ценность «Элишки». Мы не стремимся заменить реальные человеческие отношения; наша цель — предложить дополнительный способ связи», — отметила Даниэла Лускова, эксперт-куратор проекта и директор дома престарелых «Биржичка». По ее словам, это пока единственный подобный продукт в Чешской Республике.

Представители проекта сообщили, что пилотное тестирование, проведенное более чем в пяти учреждениях социального обслуживания, показало: пожилые люди способны легко принять «виртуальную внучку» и наладить с ней общение. Более того, 91% звонков перерастали в полноценные разговоры, а почти треть из них приходилась на нерабочее время. Как объясняют создатели, ИИ-внучка Элишка может сама звонить пользователю — например, чтобы напомнить о необходимости выпить воды или принять лекарства. Кроме того, сервис предусматривает отслеживание изменений в поведении клиента: в случае возникновения проблем система может уведомить семью или персонал, осуществляющий уход на дому, действуя в соответствии с установленным регламентом.

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