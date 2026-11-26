Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оцінює сьогоднішні шанси на досягнення домовленості щодо довгострокового бюджету ЄС як "майже нульові", а можливість домовитись до Різдва вважає "малоймовірною", передає УНН.

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Мадяр заявив, що окреслив іншим 26 лідерам пріоритети Угорщини, а також "червоні лінії".

"Почувши цілковито протилежні позиції, висловлені за столом переговорів, я б оцінив шанси на досягнення домовленості сьогодні як майже нульові", — написав він у соціальних мережах, додавши, що укладення угоди ближче до Різдва також "виглядає малоймовірним".

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Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ув'язці бюджету ЄС та допомоги Україні на наступний рік та наступні роки, стверджуючи, що всі держави-члени повинні робити свій внесок.

Однак чотири країни - Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія - категорично відкинули цей план. Вони можуть скористатися своїм правом вето.

Як пише Rapporteur, більшість не очікують на укладення угоди цього тижня, але Кошта, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, прагне укласти угоду до Різдва.