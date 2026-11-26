Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оценивает сегодняшние шансы на достижение договоренности по долгосрочному бюджету ЕС как «почти нулевые», а возможность договориться до Рождества считает «маловероятной», передает УНН.

Детали

Мадьяр заявил, что обозначил другим 26 лидерам приоритеты Венгрии, а также «красные линии».

«Услышав совершенно противоположные позиции, высказанные за столом переговоров, я бы оценил шансы на достижение договоренности сегодня как почти нулевые», — написал он в социальных сетях, добавив, что заключение соглашения ближе к Рождеству также «выглядит маловероятным».

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Напомним

Как сообщал УНН, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на увязке бюджета ЕС и помощи Украине на следующий год и последующие годы, утверждая, что все государства-члены должны вносить свой вклад.

Однако четыре страны — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — категорически отвергли этот план. Они могут воспользоваться своим правом вето.

Как пишет Rapporteur, большинство не ожидают заключения соглашения на этой неделе, однако Кошта при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона стремится заключить соглашение до Рождества.